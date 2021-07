Des animaux en pâturage tournant dynamique avec des colliers connectés... "On va pouvoir aussi travailler l'intelligence artificielle avec le data en ayant toutes les analyses de mouvements des animaux, avoir des renseignements sur leur reproduction et sur leurs mouvements, sur leur alimentation", explique Damien Lecuir, éleveur-laitier. Former la prochaine génération d'agriculteurs, c'est l'objectif de Damien sur ce campus d'un nouveau genre. "Hectar, c'est un campus de formation de 5000 mètres carrés aux portes de Paris et c'est aussi 600 hectares, moitié forêts, moitié terres agricoles", développe Audrey Bourolleau, fondatrice d'Hectar.

Les formations sont gratuites et ouvertes aux adultes en reconversion, entrepreneurs agricoles, start-ups. "On veut former des entrepreneurs agricoles qui puissent vivre de leur métier et qui puissent aussi avoir des solutions pour faire la transition de l'environnement, c'est-à-dire prendre soin des sols agricoles", précise Audrey Bourolleau.