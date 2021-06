Var : les œuvres monumentales de la Commanderie de Peyrassol

V. Gaget, C. Cormery, C. De Chassey, Images de drône : J. Brotons

La Commanderie de Peyrassol, dans le Var, est un domaine de 850 hectares. Ses vignes produisent plus d'un million de bouteilles par an, dont 80 % de rosé. Le propriétaire, un riche homme d'affaires, a deux amours : le vin et l'art contemporain. Depuis 20 ans, Philippe Austruy truffe son terroir d'œuvres monumentales, osant des mariages détonnants.

80 pièces ornent le domaine

"Entre la vigne et l'art, c'est l'art de vivre. C'est l'art de vivre tel que je le conçois, c'est celui des émotions", confie le propriétaire de la Commanderie. 80 pièces ornent le domaine, formant l'une des plus grandes collections à ciel ouvert d'Europe. Philippe Austruy adore accueillir des artistes sur place, comme le Cubain José Yaque, en résidence depuis deux mois. Il a créé, pour le bar, une œuvre végétale, baptisée "Maturation". Plus spectaculaire encore, le domaine héberge une installation composée de 35 drapeaux dansant avec le mistral, une oeuvre de l'artiste français Daniel Buren.