Série de l'été : pêches et nectarines, douceurs des vacances

France 2 vous emmène à la découverte des fruits qui sentent bon les vacances. Aujourd'hui, la pêche et la nectarine deux produits sucrés et rafraîchissants, et très appréciés, puisque chaque foyer en consomme en moyenne près de huit kilos par an.