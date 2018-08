Sécheresse : Les agriculteurs allemands appellent à l'aide

Dans toute l'Allemagne, le soleil n'en finit pas de cogner sur les cultures et les records de chaleur laissent impuissants les cultivateurs. "On a semé au printemps et avec cette chaleur les pommes de terre ont arrêté de pousser", constate un agriculteur. Même constat pour un céréalier où les conséquences du manque d'eau se voient à l'oeil nu : les épis de maïs n'ont pas poussé.L'Allemagne est le deuxième producteur de céréales de l'Union européenne. Les agriculteurs ont commencé à faire le calcul. Ils demandent la déclaration de l'état d'urgence face à cette canicule qui menace le pays et le continent.

Plus d'1 milliard d'euros de pertes

Joachim Rukwied, président du syndicat des agriculteurs estime que la sécheresse va réduire de 20% la récolte des céréales, ce qui veut dire 7 à 8 millions de tonnes en moins que les cinq dernières années et plus d'1 milliard d'euros de pertes, rien que pour les céréaliers. La pénurie réduit aussi les réserves de fourrages, ce qui inquiète les éleveurs. Mécaniquement, les mauvaises prévisions de récolte ont des conséquences sur les marchés où les prix ne cessent de grimper, notamment celui de la tonne de blé.