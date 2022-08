Sécheresse : il faut remplacer le stockage d'eau "en surface" par un stockage "dans les sols", estime un spécialiste

"On va devoir apprendre à ne pas stocker de l'eau en surface, si elle doit s'évaporer ou si on ne peut pas remplir les réservoirs", alerte ce dimanche sur franceinfo Bernard Barraqué, directeur de recherche émérite au CNRS et spécialiste de la gestion de l'eau en Europe et en France, alors que l'Hexagone subit une sécheresse historique. À la place, Bernard Barraqué préconise "de récupérer l'eau de pluie et la stocker dans des endroits où elle s'infiltre rapidement dans les sols, parce qu'elle ne s'évapore pas".

franceinfo : Sommes-nous réellement des gaspilleurs d'eau, en Europe ?

Bernard Barraqué : Tout le monde gaspille, on pourrait faire beaucoup d'économies d'eau partout, et on va devoir apprendre à le faire. On va devoir apprendre aussi à ne pas stocker de l'eau en surface, si elle doit s'évaporer ou si on ne peut pas remplir les réservoirs, comme c'est déjà le cas en Espagne. Le pays est en effet dans un processus d'aridification, alors qu'il avait construit plus d'un millier de petits réservoirs d'eau à l'époque du franquisme. Mais aujourd'hui, parce que ces réservoirs sont à la queue leuleu sur les rivières, ils n'arrivent plus à les remplir quand il ne pleut pas en amont. En France, on risque aussi d'être concerné, donc il ne faut peut-être pas s'engager, comme le fait une partie de la profession agricole, dans le fait de faire des retenues d'eau.

Pourquoi êtes-vous contre ces retenues d'eau ?

En tant que scientifique, on est ni pour ni contre les retenues d'eau. On comprend tout à fait les problèmes des agriculteurs face à la sécheresse, et c'est vraiment dramatique pour eux. Mais on a changé de régime : on est dans la phase du changement climatique qui fait que ce n'est plus la peine de faire des retenues d'eau, si on ne les remplit pas. En revanche, ce que font déjà des pays qui ont connu des sécheresses avant nous, c'est de stocker l'eau dans les sols. Là où c'est possible, il faut absolument récupérer l'eau de pluie, quand il y en a, et la stocker dans des endroits où elle s'infiltre rapidement dans les sols. Parce qu'elle ne s'évapore pas et qu'on peut la répandre plus loin.

Les eaux usées peuvent-elles être une solution pour moins gaspiller l'eau ?

L'Italie et l'Espagne réutilisent 10% de leurs eaux usées. La France, selon les derniers chiffres, serait à 1% à cause d'une excessive prudence des autorités sanitaires. Il faut s'y mettre beaucoup plus, notamment pour l'agriculture. On est dans une situation où il va falloir beaucoup plus partager l'eau, et la stocker d'une manière plus durable.