Sécheresse : des pommes de terre plus petites cette année

À Saint-Marcel (Ain), c’est le dernier jour de récolte. Sur une parcelle, l’arracheuse a laissé de nombreuses pommes de terre au sol. "On s’aperçoit qu’on a énormément de petits calibres. Quand on a une récolte mécanisée, on s’aperçoit qu’on a du mal à toutes les récupérer donc en fait, ce sont des pommes de terre qui sont perdues", explique Julien Chapolard, agriculteur. La sécheresse et les restrictions d’eau ont affecté le développement des tubercules.



De plus petits calibres

L’agriculteur, qui cultive des pommes de terre depuis cinq ans, n’avait jamais vu ça. Il estime sa perte de rendement de 30 à 50 % sur les variétés anciennes, comme la Mona Lisa, Agathe ou Marabel. L’exploitation fournit des grossistes et des restaurateurs et conditionne des produits dérivés comme les frites. Cette année, les calibres ont changé. Les pommes de terre sont désormais plus petites. Résultat : le couple reproducteur de l’Ain augmentera le prix de vente au grossiste de quelques centimes par kilos au 1er novembre.