Sécheresse : déjà 10 départements en alerte dans l'Hexagone

La sécheresse s'étend, lundi 18 avril, à une dizaine de départements qui sont déjà en alerte. Et le phénomène va devenir de plus en plus fréquent, selon les experts. À Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), la situation est particulièrement délicate et des mesures de restriction ont d'ores et déjà dû être prises. Cela devrait durer une bonne partie de l'été.

Un temps plus chaud et sec que la normale

Les agriculteurs ne cachent pas leur inquiétude. Alors que la saison de la lavande est lancée dans la région, un agriculteur rencontré par France Télévisions le sait, il devra irriguer sa parcelle. "Il va falloir arroser rapidement", explique Laurent Escoffier, agriculteur biologique à Peyrolles-en-Provence (Bouches-du-Rhône). Et la situation ne devrait pas aller en s'améliorant. Météo France prévoit pour les trois mois à venir un temps plus chaud et sec que la normale.