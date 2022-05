Sécheresse : de plus en plus d’alertes



Didier Bonnet élève des vaches en Loire-Atlantique. Il cultive aussi 56 hectares de céréales pour les nourrir. Sauf qu’avec le manque de pluie, le maïs ne pousse pas. Il n’a donc pas de maïs et presque plus d’herbe. Les vaches qui devraient brouter uniquement dans la prairie sont déjà nourries en partie avec les rations prévues à l’origine pour l’hiver. Résultat : l’agriculteur devra peut-être racheter du fourrage d’ici la fin de l’année. "Vu que la sécheresse est partout en France, les fourrages vont monter à des prix énormes", affirme Didier Bonnet, agriculteur à Frossay (Loire-Atlantique).



Un risque de sécheresse très probable dans 22 départements

À peine 1 mm de pluie en un mois et un été qui s’annonce particulièrement sec. Le risque de sécheresse est considéré comme très probable par le gouvernement dans 22 départements. Un risque probable dans 46 autres départements et possible dans les autres. Parmi les zones les plus fragiles : une partie de l’ouest de la France et le sud-est.