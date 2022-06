Scarabée japonais : repéré en Italie, il pourrait arriver en France

B. Aparis, M. Petitjean. D. Meneu, F. Bazille, O. Stephan, C. Berbett-Justice

Le scarabée japonais est une petite bête aux reflets dorés, en apparence inoffensive, mais qui peut faire de gros dégâts. L'Agence de sécurité sanitaire alerte qu'un des spécimens a été repéré en Italie et pourrait donc arriver en France.

Il est à nos portes et sa voracité inquiète. Le scarabée japonais s'attaque à quelque 400 espèces végétales. "Il va se nourrir des feuilles de végétaux, des végétaux de plantes alimentaires comme le maïs, le soja ou la vigne, les espèces forestières comme le peuplier et les espèces ornementales comme le rosier et le gazon", indique Christine Tayeh, coordinatrice scientifique à l'Anses. En Italie, où il sévit déjà, les dégâts sont considérables.

L'insecte se déplace avec les transports modernes

60% des framboisiers ont été détruits. Venu du Japon, l'insecte a été repéré depuis peu en Suisse et en Allemagne. Le scarabée se déplace en volant, mais aussi avec les transports modernes, des véhicules ou des marchandises transportées, "mais aussi par les larves qui peuvent être présentes dans les terreaux", précise Christophe Brua, président de la société alsacienne d'entomologie. Il n'a pas encore été signalé en France, mais il faut surveiller sa progression.