Salon de l’agriculture : les bénévoles de la Banque alimentaire récoltent un maximum de denrées

En binôme et en chasuble orange, les bénévoles de la Banque alimentaire ne sont pas là pour admirer les vaches. Leur objectif pendant le Salon : récolter un maximum de denrées. Ils démarchent en priorité les industriels de l’agroalimentaire. Un exposant s’engage à fournir autour d’une tonne de produits laitiers. "C’est essentiel pour nous d’être au Salon de l’agriculture, car on a vu ces deux dernières années une augmentation de la demande", indique Laurence Champier, directrice fédérale des Banques alimentaires.



Tour Eiffel végétale

Pour éviter que les produits périssables finissent à la poubelle, des dizaines de bénévoles aident à récupérer tout ce qui peut l’être, comme la Tour Eiffel végétale, du stand de l’interprofession des fruits et légumes. Le soir, dans les travées du Salon vidées de ses visiteurs, des dizaines de kilos de fruits et légumes vont rejoindre la récolte du jour : de la charcuterie et des fromages, qui ont été présentés le jour même au concours général agricole. La Banque alimentaire espère atteindre cette année les 10 tonnes de denrées collectées, pour faire face à la demande.