Saint-Nectaire : le fromage change de goût pour l’hiver

Le Saint-Nectaire, fromage spécial d’Auvergne, naît dans des prairies, en altitude aux sommets de la région. Quand vient l’hiver, les agriculteurs nourrissent les bêtes avec le foin récoltés durant l’été. Mais cette année, le foin est de moins bonne qualité. "C’est à cause des conditions climatiques qui ont été défavorables cette année, donc il y a eu beaucoup de pluie et pas assez de temps pour faire la récolte", explique un agriculteur.

Un goût modifié à cause des fleurs

Le foin, récolté le 20 juillet au lieu du 15 juin, serait moins nourrissant. Résultat : les vaches produisent moins de lait et donc moins de fromages. Antoine Soares, producteur de Saint-Nectaire, affirme en perdre une quinzaine par semaine. Le foin a été analysé et le bilan est sans appel. Il manque de protéines car il possède moins de feuilles et plus de tiges. Bruno Martin, chercheur à l’Inrae, assure que "les fleurs arrivées à maturité" contenues dans le foin modifient le goût du fromage.