Rhône : des brebis pour désherber le vignoble

Les brebis sont apeurées est légèrement perdues, mais une fois dans l'enclos, une vie tranquille les attend. Quatre petites agnelles vont passer deux mois à paître les sols de cette vie bio de Côte-rôtie, une appellation d'origine contrôlée du Rhône. "Notre but est de leur offrir une retraite dorée. Elles ont beaucoup souffert de maltraitance et de malveillance, aujourd'hui elles ne nous servent que pour de l'éco-pâturage, pas pour être mangées", explique Christophe Darpheuil, membre de l'association Naturama.

Des tondeuses écologiques

Les quatre femelles ont été sauvées d'un abattoir illégal à l'automne dernier par des associations. Malades, affamées, blessées : seules 90 brebis ont survécu. Aujourd'hui, ces tondeuses écologiques sont confiées à un exploitant agricole qui teste l'éco-pâturage depuis un an. "On s'attache beaucoup plus aux animaux qu'aux machines", souligne-t-il, et précise que "la démarche n'est pas si compliquée que cela avec un peu d'organisation" en amont. À terme, il souhaiterait installer des animaux en permanence dans ses vignes.