Retraite : la revalorisation des petites pensions agricoles ne suffira pas à assurer l'avenir du métier, craint un agriculteur

C'est dans la ferme de Monique et Jean-Paul Dauge, à Luzillat dans le Puy-de-Dôme, que le Premier ministre Jean Castex avait annoncé le 23 avril 2021 la revalorisation des retraites agricoles. Jean-Paul, 79 ans, se souvient bien de l'échange. "Je lui avais dit que l'agriculture risquait de faire comme notre industrie, de s'en aller", explique-t-il.

À compter de lundi 1er novembre, les petites retraites d'agriculteurs passent de 75% à 85% du Smic net pour atteindre l'objectif, fixé par Emmanuel Macron, d'une retraite minimum à 1 000 euros par mois. Cela concerne environ 227 000 agriculteurs.

Du concret : dès le premier novembre, 227 000 agricultrices et agriculteurs toucheront en moyenne 100 € de plus par mois. pic.twitter.com/UgpvDao8cu — Jean Castex (@JeanCASTEX) April 23, 2021

Les difficultés sont multiples. Il y a le problème d'attractivité du métier, ou encore celui du foncier agricole. Pour l'agriculteur, le gouvernement ne comprend pas le financement des retraites agricoles. "Aujourd'hui un jeune actif doit payer 3,5 retraites. À partir de là, comment voulez-vous que financièrement, cela cadre ?", demande Jean-Paul Dauge.

"Il y a un moment qu'on ne se comprend plus." Jean-Paul Dauge, agriculteur à franceinfo

Et ça ne va pas s'arranger. La moitié des agriculteurs doit partir à la retraite dans moins de dix ans. À quel prix, se demande Jean-Paul Dauge. "Moi j'étais un des privilégiés, j'avais presque les 1 000 euros de retraite donc je vais avoir en plus peut-être 30 ou 40 euros", calcule l'agriculteur. "760 euros de moyenne pour nos retraites agricoles, on a des retraites de misère", conclut-il.

Des retraites légèrement revalorisées à 1 035 euros minimum pour 227 000 chefs d'exploitation. Leurs conjoints, qui ont des pensions encore plus basses, obtiendront, quand une nouvelle loi sera adoptée, une hausse d'une centaine d'euros.