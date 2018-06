République dominicaine : le succès des bananes bio

Avec ses 12 000 ha de bananeraies, la République Dominicaine est le premier producteur de bananes biologiques au monde. Chaque année, 250 000 tonnes de fruits quittent les champs transportés par des câbles, tyroliennes géantes. La moitié de la production se retrouvera en Europe. Depuis vingt ans, les dominicains produisent bio de manière industrielle. Ils ont développé un réel savoir-faire en la matière. L'Union européenne fait contrôler les produits phytosanitaires plusieurs fois par an et dans toutes les exploitations. Il est facile de décerner une plantation bio, la nature y garde ses droits. Les produits utilisés dans les champs sont régulièrement homologués.

La République dominicaine est aujourd'hui en surproduction au point de devoir vendre certaines bananes sous la bannière "conventionnelle", c'est-à-dire non bio. Le bio répond pourtant à une demande croissante des consommateurs. Cela fait du tort à la concurrence antillaise qui traverse une période difficile. Ses champs sont parfois dévastés après les ouragans et la justice a interdit l'utilisation de l'étiquette "mieux que le bio". Entre les Antilles françaises et la République dominicaine, une véritable guerre commerciale est engagée sur un fruit qui constitue leur principale ressource.

