Réchauffement climatique : des vendanges de plus en plus précoces

Jamais les vendanges n'avaient commencé aussi tôt. Lundi 25 juillet, Laurent Maynadier, vigneron depuis treize générations, était déjà agenouillé auprès de ses vignes pour venir cueillir les grappes qu'il va mettre en bouteilles. C'est deux semaines plus tôt qu'il y a dix ans, signe que la nature est en avance du fait du réchauffement climatique. "Tout va plus vite, il fait plus chaud", analyse-t-il au milieu de sa parcelle. Une hausse du mercure qui peut également modifier le goût du vin avec un taux de sucre qui augmente à cause du soleil.

S’adapter avec d’autres cépages ou d’autres cultures

Un peu plus loin, Marie Maynadier-Valette, œnologue, veille au grain pour contrôler la qualité du raisin. Conséquence du dérèglement climatique, le sol s'assèche et Laurent a dû arracher 2 500 pieds de vigne, il y a deux mois. "Les plantes ont des problèmes pour s'adapter et il faudra peut-être trouver d'autres vignes, d'autres hybrides ou d'autres cépages", concède-t-il. Le viticulteur se penche sur d'autres cultures comme l'aloe vera qui s'accommode parfaitement du sol sableux avec peu d'argile. Son litre issu de cette plante, utilisé pour la cosmétique, pourrait lui rapporter plus que son vin.