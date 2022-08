Réchauffement climatique : des éleveurs siciliens s'adaptent au climat devenu semi-tropical sur l'île

Des papayes, des mangues et des bananes, voilà le nouveau visage de la Sicile agricole. Rosolino Palazzolo ne regrette pas son virage vers la culture de fruits exotiques. À cause du réchauffement climatique, fini les oranges et les citrons, qui peinent à grandir, et place à des fruits encore qualifiés d'exotiques, mais pour combien de temps ? Car plus de 350 tonnes de ces fruits seront produit cette année en Sicile. Une filière d'avenir, car elle réduit les temps de transport vers les pays méditerranéens.



Une météo d'Amérique centrale

Une culture qui se nourrit parfaitement des chaleurs qui ont dépassés les 35 °C cette année en Sicile et des pluies diluviennes qui frappaient, principalement le soir, à cause de la condensation. "Ce type de pluies torrentielles, on l'observait avant uniquement en Amérique centrale", souligne Rosolino Palazzolo. Les surfaces d'exploitation ont quant à elle étaient réduites de 30 % sur l'île. "Il n'y a quasiment plus de fruits", se désole un producteur. "Si ça continue comme ça, on va tout perdre". L'adaptation des cultures sera donc clé sur une terre durement frappée par le réchauffement climatique.