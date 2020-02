Produits régionaux : une marque locale pour mieux rémunérer les agriculteurs

C'est une étiquette qui garantit aux clients une production locale. Valeurs Parc naturel régional est une nouvelle marque créée pour permettre aux exploitants une meilleure rémunération. Cécile Brassac élève des vaches limousines et fait partie des 46 agriculteurs qui viennent de se regrouper autour de la firme. Une marque, propriété de l'État, pour mettre en valeur le Parc naturel régional du Marais poitevin (Deux-Sèvres).

Viande, savon et miel

"Pour faire partie de la marque il faut absolument que les animaux pâturent plus de six mois dans l'année", détaille l'éleveuse. Par ailleurs, les bêtes doivent s'alimenter sans OGM ni additifs. Chaque mois, Cécile Brassac écoule en moyenne 25 colis de viande en vente directe auprès de particuliers ou d'entreprises. "C'est plus rémunérateur", estime l'agricultrice. D'autres produits sont estampillés Valeurs Parc naturel régional, comme du savon ou du miel.