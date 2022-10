Prix du lait : Lactalis et ses éleveurs livreurs tombent d'accord à 490 euros la tonne de lait

Le leader mondial des produits laitiers Lactalis et l'Union nationale des éleveurs livreurs Lactalis (Unell) annoncent avoir trouvé un accord sur le prix du lait, rapporte lundi 17 octobre France Bleu Mayenne. Les producteurs, qui travaillent pour l'industriel mayennais, seront rémunérés à hauteur de 490 euros les 1 000 litres. Une hausse de 32% par rapport à 2021.

Sur Twitter, le géant mayennais de l'agroalimentaire écrit qu'il va donc verser 490 euros "toutes primes et qualités confondues" et se réjouit de cette annonce : "Ce prix va bien au-delà de la couverture de l'évolution des coûts de production des producteurs, établie à 18%."

Accord Lactalis France et Unell sur le #prixdulait payé aux producteurs partenaires pour le T4 2022 : 490€ toutes primes et qualités confondues, avec une base de 480€/1000L en 41/33. #filierelaitière pic.twitter.com/o064ZOc2cd — Lactalis (@groupe_lactalis) October 17, 2022

Dans un communiqué, l'entreprise ajoute que "malgré le contexte inflationniste, Lactalis fait le choix de continuer à proposer un prix du lait parmi les plus élevés du secteur" et promet de nouvelles négociations avec la grande distribution dans le but de revaloriser les prix des produits laitiers afin de prendre en compte l'explosion des coûts de production.