Pesticides : trois néonicotinoïdes dangereux pour les abeilles interdits

Philippe Roy est un apiculteur dépité. Il y a 20 ans il possédait 300 ruches, aujourd'hui c'est moitié moins. En cause, les néonicotinoïdes, des pesticides qui affectent le système nerveux des abeilles et provoquent leur mort. Ces substances sont utilisées comme insecticides par les agriculteurs pour traiter leurs cultures. Résultat : une hécatombe et des apiculteurs à bout de nerfs.

Sans abeille, pas de légumes ni de fruits

Un désastre pour la nature, car les abeilles permettent à la plupart des plantes de se reproduire grâce à la pollinisation. En clair, le transport d'un grain de pollen depuis l'étamine, l'organe mâle, vers le pistil, l'organe femelle. Sans abeille, pas de légumes ni de fruits. Ce vendredi 27 avril, l'Union européenne a interdit la clothianidine, l'imidaclopride et le thiaméthoxame sur toutes les cultures de plein air. Une victoire pour les apiculteurs. L'interdiction a été votée par une majorité de pays membres, dont la France.

