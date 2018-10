Pesticide : le métam-sodium suspendu en France

Un sol totalement nu, sans mauvaises herbes. Cette prouesse est réalisée par un pesticide qui contient du métam-sodium. Une susbtance mise en cause par les autorités sanitaires à la suite d'une série d'intoxications dans le Maine-et-Loire. En quelques jours, 70 personnes ont été indisposées, et 17 ont dû être hospitalisées. Le gouvernement a annoncé vendredi 26 octobre l'interdiction des pesticides contenant du métam-sodium sur tout le territoire jusqu'à la fin du mois de janvier 2019.

Des dépenses supplémentaires à prévoir pour les maraîchers

"Le métam-sodium fait partie des substances les plus préoccupantes pour la santé et l'environnement", a précisé le gouvernement dans un communiqué. Beaucoup de maraîchers s'inquiètent de cette interdiction. "On va avoir plus de mauvaises herbes. On va devoir dépenser beaucoup plus en main-d'œuvre pour pouvoir arracher cette herbe dans les cultures", déplore Dominique Ducoin, maraîcher au petit-mars (Loire-Atlantique). Les associations écologistes, elles, se réjouissent de l'annonce de l'exécutif.

Le JT

Les autres sujets du JT