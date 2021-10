Pêche : début de la saison des coquilles Saint-Jacques

Dans votre 13 Heures en France, c'est la saison des coquilles Saint-Jacques qui démarre. C'est une pêche très réglementée, qui s'étend d’octobre à mai. Et comme tous les ans, c'est un moment très attendu par les restaurateurs et les gourmets.

Cinq fois par semaine d'octobre à mai, Paul-Henry Jehanno, pêcheur-scaphandrier en Bretagne, a le même rituel. Enfiler son scaphandrier et se jeter dans les eaux du littoral breton. "Je ne rêve que de ça depuis un mois. En plus, il fait beau, je peux vous dire que je suis heureux. Je n'ai qu'une envie, c'est d'aller pêcher", explique Paul-Henry Jehanno. Cinq pêcheurs ont le droit de pêcher dans la zone où il se trouve. Et le 6 octobre, l'eau ne dépasse pas les 13 degrés, il va pourtant passer trois heures à pêcher les coquilles une à une.



Une manière de pêcher qui permet de vendre plus cher le produit

Au final, il arrivera à remonter 200 kilos de coquilles Saint-Jacques lors de la journée, c'est le quota autorisé pour la journée. La pêche à la plongée est très réglementée. Mais il y a un avantage dans ce type de pêche, il n'y aura pas de grains de sable à l'intérieur de la coquille, il n'y aura donc pas de nettoyage nécessaire et le goût ne sera pas perdu. Ce produit, Pierre-Henry Jehanno pourra les vendre entre 4 et 5,50 euros le kilo, le double du prix moyen.