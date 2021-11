Patrimoine : la culture exceptionnelle du riz de Camargue

La Camargue est une région qui se situe dans les départements des Bouches-du-Rhône et du Gard. Un endroit qui reste unique notamment grâce à son parc naturel et sa culture du riz. On y produit 80 000 tonnes de riz par an au milieu des grands espaces. C'est une tradition qui fait vivre la région. Le JT de 13 Heures a suivi la famille Rozière, riziculteurs depuis six générations. Le riz une céréale essentielle en Camargue, et l'une des plus difficiles à faire pousser. Il s'agit là d'une passion pour ceux qui le cultivent, et d'un travail de longue haleine.

Un travail minutieux

La culture du riz est très mécanisée et très technique. "C'est une plante aquatique qui pousse dans l'eau. De ce fait, beaucoup d'insectes, beaucoup de choses viennent perturber la levée du riz. On a le sel, on a le vent. Tout ça n'est pas très compatible, il faut jouer avec ça", explique Jérôme Bovero, riziculteur. Le riz, c'est une histoire de famille chez les Rozière. À 29 ans, Jean-Philippe s'apprête à reprendre l'exploitation familiale. "Ça se passe bien", glisse-t-il. Dans cette famille, cette céréale est une chose avec laquelle on ne blague pas. "Le riz, selon ce que vous faites, vous le tuez ou vous le faites vivre", lance Jacques Rozière, riziculteur. Une chose est sûre, avec les Rozière, le riz en Camargue est entre de bonnes mains.