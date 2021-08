Pastèque : la Chine, premier producteur mondial

Aux portes du désert de Gobi, en Chine, les champs de pastèques s'étalent à perte de vue. Ce terrain est idéal, sec et chaud, avec des températures qui tutoient les 40 degrés. En cette saison de récolte, les agriculteurs arrachent les fruits à leurs racines. La pastèque est le fruit le plus demandé en Chine et partout ailleurs dans le monde, l'été. "On travaille par groupe de six personnes. On est là tous les jours de 5 heures du matin jusqu'à 3 heures de l'après-midi", raconte une agricultrice.

100 jours pour parvenir à une bonne pastèque

Cinquante tonnes de pastèques sont produites sur ce sol chaud tous les ans. Il faut 100 jours à partir des graines pour parvenir à une bonne pastèque, avec un secret dans cette région : la chaleur et l'humidité gardées par des pierres. Peu énergétique, mais gorgée à près de 92% d'eau, la pastèque étanche la soif des ouvriers agricoles au moment de la pause ; ils la mangent avec un peu de pain.

Cette année, tout le monde a le sourire, car la récolte est bonne dans cette région qui produit 50% de la totalité chinoise. Les pastèques sont vendues 16 centimes d'euros le kilo à travers toute la Chine, après un contrôle qualité dans une coopérative où le patron ne laisse rien passer grâce à des scanners. La Chine est le plus gros producteur et consommateur de pastèque au monde.