PAC : d'une politique alimentaire d'autosuffisance à une politique alimentaire durable

La PAC est critiquée, mais à ses débuts la PAC a rendu l'Union européenne autosuffisante. Elle a évité de créer des déserts dans des zones rurales. Aujourd'hui, elle est devenue une véritable politique alimentaire durable avec des normes drastiques en matière d'environnement ou de santé. L'enveloppe s'est contracté : 37% du budget total de l'UE en 2018, contre 66% dans les années 80.

PAC favorable aux fermes familiales

La nouvelle PAC donne plus de souplesse pour les États, qui peuvent choisir ou non de mettre le paquet sur le biologique ou les fermes géantes. Entre Bruxelles et les capitales nationales, la compétence est désormais partagée. Certains pays voudraient renationaliser la PAC. Ce serait une erreur, affirme le journaliste de France 3 Pascal Verdeau en direct de Bruxelles, qui mettrait fin au modèle actuel, celui de la ferme familiale.

