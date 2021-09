Origine des produits alimentaires : quelles sont les règles et les obligations ?

D'où viennent vraiment vos produits ? De nombreux Français se posent de plus en plus la question, mais les indications ne sont pas toujours très claires. En plateau, mercredi 22 septembre, la journaliste Justine Weyl explique que "l'obligation d'indiquer l'origine concerne uniquement les produits alimentaires et bruts : les fruits, les légumes, la viande et le poisson. Dès lors que le produit est transformé, cette obligation tombe".



Les produits à base de viande, une exception

Ainsi, dans le cas de pistaches, si le fabricant a ajouté un peu de sel dans le paquet, le produit n'est plus considéré comme brut et donc l'obligation ne tient pas. Quid de l'origine de la viande dans les produits élaborés, comme les plats préparés ou surgelés ? "Les produits à base de viande sont une exception", note la journaliste, qui détaille : "Ce sont les seuls produits transformés où l'origine doit figurer. Mais cette origine peut être très floue". La viande peut alors venir d'"UE ou hors UE", ce qui n'indique clairement pas au consommateur son origine.

Parmi Nos sources

https://www.economie.gouv.fr/particuliers/reglementation-origine-geographique-produits-alimentaires#

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/consommation/Etiquetage-des-produits/Produits-de-la-mer-et-d-eau-douce

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/51/food-safety

Olivier Andrault Chargé de mission "agriculture et alimentation" à l'UFC Que Choisir

Liste non exhaustive

