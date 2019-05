Norvège : une algue toxique décime des millions de saumons d'élevage

Plus de 11 tonnes de saumons sont morts, depuis mi-mai, à cause de la prolifération de cette algue, qui n'est toujours pas contrôlée.

Des millions de saumons d'élevage sont morts en quelques jours, dans le nord de la Norvège, ont annoncé mercredi 22 mai les autorités. En cause, la prolifération d'une algue toxique. Quelque 11 600 tonnes de saumons sont morts, depuis la mi-mai, dans leurs enclos immergés dans des fjords de Nordland et Troms, selon les estimations de la Direction norvégienne de la pêche. Cela représente plusieurs millions de poissons et un manque à gagner de plusieurs centaines de millions de couronnes (dizaines de millions d'euros) pour les aquaculteurs.

Les stocks sont décimés par des algues de la famille des haptophytes, un phytoplancton commun dans les eaux norvégiennes mais qui peut, dans certaines conditions, proliférer et asphyxier le poisson dans ses cages. "La prolifération n'est pas terminée", a précisé la Direction de la pêche Afin de limiter les dégâts, les pisciculteurs sont engagés dans une course contre la montre, pour déplacer ou abattre les poissons, avant que les algues n'atteignent leurs fermes.

Si plus de 10 000 tonnes sont déjà perdues, les professionnels estiment à environ 40 000 tonnes le volume perdu dans la mesure où les poissons morts étaient appelés à grossir d'ici à leur abattage, normalement prévu à la fin de l'année ou début 2020.