Noël : les producteurs français de châtaignes misent sur la qualité

La châtaigne, ce petit fruit qui se cuisine à toutes les sauces, est un aliment incontournable de Noël. Les journalistes de France Télévisions ont voulu en savoir plus sur sa production et sa provenance.

Elle est l’emblème de plusieurs de nos régions. Nature, glacée ou en confiture, la châtaigne reste l’un des produits phares du réveillon. Mais d’où viennent vraiment celles que nous dégustons à Noël ? En rayon, sur l’étiquette de certains bocaux, une seule mention : "Union européenne". En réalité, dans nos pots, les châtaignes proviennent surtout du Sud de l’Europe, avec en tête le Portugal, qui en produit six fois plus que la France.

Des châtaignes françaises pas assez nombreuses

Ces 60 dernières années, confrontée à la mauvaise météo et aux maladies, la production française a été divisée par 10. "Aujourd’hui, il y a énormément de récoltes déficitaires. C’est la bonne récolte qui est exceptionnelle, du coup on est aujourd’hui entre 70 % d’approvisionnement local pour 30 % qui vient des pays du Sud de l’Europe", explique Christophe Sabaton, directeur de la confiserie Sabaton à Aubenas (Ardèche). Pour lutter contre cette concurrence, l’Ardèche cherche à relancer d’anciennes châtaigneraies à l’abandon et mise sur la qualité, avec son AOP obtenue en 2014.