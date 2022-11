Méga-bassine à Sainte-Soline : où en est la situation sur place ?

FRANCE 2

Après les affrontements survenus le week-end du 30 octobre dans les Deux-Sèvres, lors de l'arrivée de militants autour de la méga-bassine de Sainte-Soline, doit-on craindre de nouvelles échauffourées mercredi 2 novembre ? "Cela dépendra de la reprise ou non des travaux aujourd'hui", estime en direct sur place le journaliste Ben Barnier.

Plus de 1 000 gendarmes sur place

"On ne sait toujours pas si ces travaux de méga-bassine reprendront aujourd'hui. Le collectif d'agriculteurs, qui demande cette réserve d'eau, n'a pas précisé de date, mais effectivement, on sait que dès que ces travaux reprendront, les tensions reprendront elles aussi", poursuit le reporter. Et de constater : "La zone est d'ailleurs très surveillée. Plus de 1 000 gendarmes sont ici." Le collectif "Bassines non merci" a, quant à lui, prévu une conférence de presse mercredi à 11 heures pour préciser ses intentions.