Mayenne : une famille d’agriculteurs choisit le bio de père en fils

Nichée dans le bocage mayennais, la ferme des Piquet est le cœur battant de la famille. Christophe, le grand-père agriculteur, Antoine, son fils aîné, mais aussi Myriam, sa benjamine devenue coiffeuse, et enfin Benoît, le musicien, sont tous unis autour d’une valeur : le bio. La naissance de ses premiers petits-enfants a provoqué un déclic chez Christophe. Il y a douze ans, l'agriculteur traditionnel s’est converti au bio. Un respect de la nature qu’il essaye de leur inculquer. "Jusque-là, on a d’abord pensé à nous avant de penser à eux", estime-t-il. Pour lui, l’arbre est l'avenir de l’homme : il a vu les choses en grand et a planté 1000 arbres au milieu de ses champs.





Du menu bio d’un cabaret au salon de coiffure

Antoine vient de reprendre l’exploitation, et même en bio, l’affaire est rentable. Avec sa femme danseuse, Benoît a quant à lui fait le pari fou d’ouvrir une salle de spectacle à Château-Gontier, en pleine campagne. Il y sert un menu 100 % bio. Myriam a, elle, repris le salon de coiffure créé par sa mère. Ici aussi le bio s’est imposé : les colorations sont toutes issues de pigments naturels.







