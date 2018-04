Marmande : les fraises annoncent le printemps

Sur le marché de Libourne en Gironde, un soleil printanier fait renaitre les envies de fraises. Sur les étals, la vedette c'est bien sur la gariguette du Lot-et-Garonne. Ces derniers jours, les ventes de ce producteur ont augmenté de 20 à 30% sur les marchés, un vrai soulagement, car la saison a eu du mal à démarrer à cause des caprices de la saison.

Une production de plus de 14 000 tonnes par an

Entre vignes et champs de colza, la fraise du Lot-et-Garonne est cultivée sous serre ou en plein champ. C'est le premier département producteur de France, avec plus de 14 000 tonnes par an, dont la moitié de gariguettes. Sous serre, le chauffage entre 8 et 16 °C a permis de préserver la future récolte des intempéries de l'hiver. Depuis 2009, le label rouge valorise tout un savoir-faire. Le produit répond à un cahier des charges strict : une bonne maturité, une forme régulière, et un taux de sucre optimal pour la gariguette, qui s'élève à 7, au minimum. Les ventes doivent se prolonger jusqu'au mois de juin grâce à une deuxième floraison.

