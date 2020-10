Loups : leur présence est de plus en plus forte en France

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Le loup est revenu naturellement en France, il y a 30 ans. Depuis l’Italie, il a colonisé les Alpes, et a étendu sa présence sur le territoire jusqu’en Normandie, où il avait disparu depuis un siècle. Mais le loup est un prédateur : il attaque les moutons. En dix mois, 80 brebis sont mortes en France. Le 22 juin, à Douvrend (Seine-Maritime), une brebis de l'éleveur Bruno Gouel a été tuée.



580 loups en France

Comme à chaque fois, les agents de l’office français de la biodiversité réalisent une autopsie. Ils tentent de comprendre le scénario de l’attaque et prélèvent des indices sur place, comme des empreintes de coussinets ou des poils. "On pourrait retrouver des poils de l’animal qui permettraient de relever l’ADN pour savoir si c’était vraiment un loup, et d’où il vient", explique Nicolas Stalin de l'office français de la biodiversité. Pour chaque brebis tuée, l’État verse une indemnité de 150 à 200 euros aux éleveurs. Cette contrepartie sert aussi à calmer la colère des professionnels, car la France a signé une convention européenne qui protège le loup, menacé d’extinction sur tout le continent. Il y a, aujourd'hui, officiellement 580 loups en France, soit 50 de plus qu’en 2019.

