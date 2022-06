Lot : la récolte du melon du Quercy a débuté, et s'annonce très prometteuse

Dans une exploitation de Belfort-du-Quercy (Lot), la récolte des melons a débuté avec une semaine d'avance. Les melons sont cette année plus gros. La récolte est précoce, en raison des températures clémentes du printemps. Pour les producteurs du Quercy, la saison s'annonce prometteuse. "Un démarrage de saison comme on a actuellement, ça fait plaisir. On a le sourire, quand on rentre dans la melonnière le matin", explique Fabien Marty, producteur de melons.

Des ventes et des coûts de production à la hausse

Les chaleurs des derniers jours ont fait bondir les ventes de melons sur les marchés de la région, comme à Catus (Lot). "Avec un peu de jambon cru le midi, c'est très bon", commente une acheteuse. Si les ventes sont à la hausse et la récolte abondante, les coûts de production s'envolent, en raison notamment des "augmentations des engrais, des carburants [et] tout ce qui entoure la production du melon", explique Ivan Poiret, président du syndicat interprofessionnel du Melon de Quercy. Pour amortir les coûts, le syndicat estime qu'il faudrait augmenter de 30 centimes le prix du kilo.