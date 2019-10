Les arômes prêts à supplanter la vanille naturelle ?

La vanille est l'un des produits préférés des Français. Pourtant, elle est devenue un produit de luxe désormais et ses prix ne cessent d'augmenter. "S'il y a bien quelque chose que les Français adorent, c'est la vanille. On la retrouve dans de nombreuses pâtisseries. Et ses arômes sucrés sont plébiscités par les Français", explique Leopold Audebert, journaliste à France Télévisions.

Les arômes artificiels coûtent moins cher

D'où viennent ces arômes ? "Ils peuvent être naturels, ils proviennent alors de la matière première que l'on trouve dans la nature (…) mais il y a aussi des arômes artificiels. Là, tout se passe en laboratoire. Les molécules chimiques y sont reproduites directement et on y retrouve la mention 'arôme'. Ils permettent, pour les fabricants, de réduire leurs prix", détaille Leopold Audebert. En 2019, il y a de nombreux arômes, et ceux dans tous les domaines. Des plantes comme la rose, l'aloe vera ou même la fleur de sureau que l'on peut retrouver dans la bière.

