Les 4 vérités - Michel-Edouard Leclerc : "À nous de prendre sur nos marges" pour mieux rémunérer les agriculteurs

Selon l'UFC-Que choisir, la hausse de 10% du seuil de revente à perte va se traduire par une hausse de cinq milliards d'euros d'inflation pour le consommateur. Cinq milliards qui vont dans la poche des distributeurs. "Oui, on marche sur la tête. Cela va faire fuir nos clients", estime Michel-Edouard Leclerc dans Les 4 Vérités ce mercredi matin.

"Ce projet gouvernemental vise à faire augmenter d'au moins 10% les produits alimentaires et non agricoles. Théoriquement, cet argent devrait aller vers les agriculteurs. Mais aucun mécanisme ne l'impose", poursuit le patron des magasins E.Leclerc.

"Le local et le bio marchent fort"

"Ce n'est pas une bonne mesure, assure-t-il. Les parlementaires doivent exiger des industriels et des distributeurs qu'ils paient plus cher les produits agricoles et à nous de prendre sur nos marges pour qu'on ne fasse pas payer aux consommateurs cette inflation" qui ne va pas revenir aux agriculteurs.

"Le local et le bio marchent fort parce qu'il y a de la visibilité et de la traçabilité". Michel-Edouard Leclerc annonce qu'on va créer "un réseau de 200 magasins bio pour donner des débouchés et garantir aux fournisseurs une autre culture de la négociation. Nous allons créer des filières, financer la transition du conventionnel au biologique pour les agriculteurs. C'est le côté positif des états généraux de l'alimentation".