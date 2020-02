Landes : une saison des asperges très précoce

Mi-février, les premières asperges blanches sont déjà sorties de terre. Une situation inédite pour un nombre important de professionnels. Cette récolte précoce est due au soleil et aux températures printanières. Des conditions idéales qui ont favorisé les pousses d'asperges blanches, d'ordinaire récoltées en mars.

"Cette année, on a de la chance"

Isabelle Dupouy, productrice dans les Landes, est à la tête d'une exploitation d'une trentaine d'hectares. Elle constate : "Les asperges sont arrivées avec trois semaines d'avance et donc elles sont d'un beau calibre. Cette année, on un peu de chance parce que souvent en début de saison elles sont toutes fines et là elles sont bien grosses et bien comme il faut." Pour la récolte, des machines lèvent les longues bâches permettant à l'asperge de mieux se développer. "La protection leur permet de pousser mieux et plus vite à l'abri du froid et de la pluie", explique-t-elle à ce sujet.

