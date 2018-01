Laits contaminés : les associations en appellent aux autorités

Après la vente, par plusieurs distributeurs, de laits contaminés interdits à la vente, le journaliste Julien Gasparutto, en duplex du ministère de l'Économie, explique que "Bruno Le Maire était en Chine avec Emmanuel Macron. Il rentre ce mercredi 10 janvier au soir en France et demain, assure son entourage, il a déjà prévu de s'entretenir avec Michel-Edouard Leclerc pour obtenir des explications sur ces dysfonctionnements".

"Obtenir une meilleure transparence"

Le journaliste ajoute que le ministre de l'Économie "doit prendre contact avec les associations de victimes. Il souhaite aussi échanger avec les associations de consommateurs". "Il est certain qu'il faut travailler encore plus pour obtenir une meilleure transparence", aurait ainsi confié à Julien Gasparutto un proche du ministre. "Bercy prend donc ce sujet très au sérieux et d'ailleurs, dès le mois de décembre, lors d'une réunion houleuse, ici même (à Bercy, ndlr), avec les dirigeants de Lactalis, Bruno Le Maire avait déjà agi de façon très ferme alors que le groupe laitier souhaitait limiter le nombre de produits à retirer de la vente. Le ministre avait pris un décret pour contraindre l'industriel à étendre ses mesures de précaution", conclut le journaliste.

