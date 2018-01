Lait infantile contaminé : 3 600 nouveaux contrôles effectués dans les points de vente, 22 manquements relevés

La répression des fraudes a réalisé 3 600 nouveaux contrôles ces 15 derniers jours pour vérifier l’effectivité du retrait et du rappel de produits Lactalis présentant un risque de contamination à la salmonelle, selon les informations recueillies vendredi par franceinfo.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a réalisé 3 600 nouveaux contrôles ces 15 derniers jours pour vérifier l’effectivité du retrait et du rappel de produits Lactalis présentant un risque de contamination à la salmonelle, selon des informations recueillies par franceinfo vendredi 26 janvier. Il s'agit de produits fabriqués sur le site Lactalis de Craon en Mayenne.

Ces contrôles ont été menés depuis le vendredi 12 janvier. "Dans la grande majorité des sites contrôlés (3 578 soit 99,4%), les produits couverts par ces opérations de retrait et de rappel n’étaient pas présents", précise le ministère de l'Économie.

2 grandes surfaces et 13 pharmacies

Cela veut dire que 22 établissements, sur les 3 578 contrôlés, n’ont pas respecté la procédure de retrait et de rappel. Ce contrôle a permis de retirer des rayons tous les produits incriminés.

Les suites données dépendront des causes et des conditions dans lesquelles ces manquements ont été commis. "En tout état de cause, le fait de poursuivre la vente de produits concernés par une opération de retrait/rappel est susceptible de constituer une tromperie aggravée, qui est un délit pénal, rappelle le ministère. Des procès-verbaux ont été établis et seront transmis à la justice".

Dans le détail, sur 1 300 contrôles menés dans les grandes et moyennes surfaces, seuls deux magasins proposaient encore à la vente des produits non conformes. Mais le dispositif de blocage en caisse était activé.

Sur 1 600 pharmacies contrôlées, 13 proposaient encore ces produits susceptibles d'être infectés par la salmonellose. Enfin, 7 autres établissements - hors grandes et moyennes surfaces ou pharmacies - n'ont pas non plus respecté la consigne. En revanche, aucun manquement n'a été constaté dans les 300 crèches contrôlées par la répression des fraudes.