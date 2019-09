"Je ne suis pas persuadé qu'ils connaissent vraiment le métier pour nous juger", le ras-le-bol d'un éleveur breton après l'arrêté d'interdiction sur les pesticides

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Quelqu'un est venu photographier son tracteur lors d'un épandage de pesticides et l'a dénoncé. C'est ce qui est arrivé à Dominique Hamon, éleveur laitier à Langouët, en Ille-et-Vilaine. "Je me suis dit, c'est fini, ma vie n'a plus lieu d'être là (...) on m'a jugé sans avoir les preuves que je fasse des bêtises, ça, c'est atroce", confie l'agriculteur très éprouvé. Sa commune a pris un arrêté municipal interdisant l'épandage à moins de 150 m des habitations. Il a été suspendu par la justice, mais plus d'une quarantaine de maires a pris des dispositions similaires.

Les agriculteurs mobilisés à partir de lundi

Ces restrictions et les dénonciations dans les élevages sont vécues comme des injustices par Dominique Hamon. "Je ne suis pas persuadé qu'ils connaissent vraiment le métier pour nous juger", estime-t-il. Dès lundi 23 septembre, les agriculteurs prévoient des manifestations, notamment dans les Hauts-de-France. Les syndicats appellent à allumer des feux de palettes jusqu'à jeudi 26 septembre.