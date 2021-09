Inondations : dans le Gard, les dégâts sont aussi économiques

Le travail de toute une saison a été perdu en quelques heures. Un maraîcher revient sur les terres ravagées par les inondations, il est écœuré. La rivière, qui longe son champ, a débordé et a tout envahi. En se retirant, l'eau laisse un spectacle de désolation. "Je pense qu'il y a eu un mètre 20 d'eau, la majorité des plants sont morts (...) je pense que tout est mort, ça ne repoussera pas", déplore Patrice Neyron, maraîcher.

"On espère la reprise d'activité au 16 septembre"

Agriculteurs, viticulteurs et éleveurs, pour certains, les dégâts sont très importants. Wielfried Hubert gère une entreprise de travaux publics. Ses camions n'ont pas pu sortir, alors il parcourt les routes encore inondées pour s'assurer que le travail pourra reprendre le lendemain. "Maintenant, si la météo nous le permet et si, cette nuit, on n'a pas de gros orages, on pourrait reprendre une activité dès demain [16 septembre]", témoigne-t-il.