Inflation : Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, dénonce "les pratiques illégales de certains grands distributeurs"

Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, a dénoncé lundi 5 septembre sur franceinfo "la triche et les pratiques illégales de certains grands distributeurs". "Autant, ils ont joué le jeu au début de la crise Covid, autant, aujourd’hui, ils sont revenus à leurs vieilles habitudes d’optimisation financière en niant totalement les réalités économiques", déplore-t-elle.

Selon Christiane Lambert, les distributeurs "ne respectent pas" la charte d'engagement qu'ils ont signé dans le cadre du comité de suivi hebdomadaire des négociations commerciales afin de tenir compte de la guerre en Ukraine et de la grippe aviaire. "Ils facturent des pénalités logistiques aux industriels, ils commandent plus que ce dont ils ont besoin et ils facturent des pénalités aux industriels qui n’arrivent pas à tout livrer", explique Christiane Lambert. Citant les chiffres de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF), elle estime le coût de ces pénalités à "200 millions d'euros pour l’an dernier". "C'est scandaleux", déplore-t-elle.

Tensions avec les distributeurs

Michel-Edouard Leclerc avait assuré jeudi sur franceinfo que Christiane Lambert l'appelait en privé pour "écouler la production française" alors qu'en public, elle affichait "un discours purement syndical", pointant du doigt la responsabilité des industriels de l'agro-alimentaire dans la hausse des prix. "Que Michel-Edouard Leclerc se concentre sur ses responsabilités à lui. Les parlementaires, la DGCCRF disent qu'il n’y a pas de triche et de profiteurs de crise chez les industriels", poursuit-elle. "Ce sont les distributeurs qui ne jouent pas le jeu", insiste Christiane Lambert, invitant le patron des magasins Leclerc "à balayer dans son jardin". "Comme d’habitude, ils cherchent une échappatoire, une porte de sortie. Ils cherchent à se dédouaner, c’est un grand classique", réagit la présidente de la FNSEA.

Bras de fer avec les distributeurs ➡️ “Je vois la triche et les pratiques illégales de certains grands distributeurs. Autant ils ont joué le jeu au début de la crise Covid, autant aujourd’hui ils sont revenus à leur vieilles habitudes”, dénonce Christiane Lambert. pic.twitter.com/OiyeEYwdHN — franceinfo (@franceinfo) September 5, 2022

"J’appelle aussi les Français à mesurer qu’un litre de lait aujourd’hui, 78 centimes, ce n’est pas rémunérer le producteur", ajoute-t-elle. "Est-ce qu’on veut des producteurs de lait en France, ou est-ce qu’on veut tirer un trait sur cette filière ?", lance Christiane Lambert. "Certains agriculteurs sont dans le rouge, en production laitière, en production porcine, pour les fruits et légumes aussi, et si on perd ces exploitations-là, elles ne rouvriront jamais leurs portes", prévient-elle. Pour Christiane Lambert, "il faut rebondir, regarder la réalité des coûts et payer les agriculteurs au fruit de leur travail".