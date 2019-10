Incendie de l'usine Lubrizol de Rouen : "100% des agriculteurs seront indemnisés", assure Didier Guillaume

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Emmanuel Macron a appelé la nation à "se mobiliser" face à l'"hydre islamiste" lors de l'hommage aux victimes de l'attaque de la préfecture. "L'islam est une magnifique religion. La société de vigilance c'est que chacun puisse dire, attention il peut y avoir des changements de comportement. Ce n'est pas la société de la délation, mais la société du vivre ensemble", affirme Didier Guillaume sur le plateau des "4 Vérités" de France 2, mercredi 9 octobre. "On vit dans une société où les gens sont côte à côte, il faut qu'ils soient ensemble", ajoute-t-il. "Ce gouvernement veut la transparence partout", assure le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation.

"Les agriculteurs sont des victimes"