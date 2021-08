Haut-Rhin : les producteurs de mirabelles inquiets pour l'avenir

Les pluies diluviennes des mois de mai, juin et juillet ont eu un impact non négligeable sur les productions de mirabelles dans le Haut-Rhin. Mike Bittenbinder, chef d'équipe chez les fruits Bernhard, raconte : "La pluie a retardé la maturité du fruit et le peu de pluie qu'il y a eu dans les derniers jours a engendré une catastrophe dans l'un des vergers."



Des conditions climatiques dévastatrices pour les vergers

Au moment de la cueillette, un premier constat s'impose : la récolte n'est pas homogène et présente des maturités et des calibres complètement différents. Axel Dillenseger, producteur de mirabelles, explique : "Il y aura des petites mirabelles vertes, mais aussi des complètement pourries. Ce que l'on a le plus cette année, ce sont les éclatées, elles sont remplies d'eau et la peau n'est pas assez solide pour emmagasiner toute cette eau, donc les fruits vont exploser." Les fruits les plus touchés partiront en distillerie pour faire des compotes et confitures. En fruits frais, il y aura moins de volumes dès la semaine prochaine lors de la mise en rayon, et cela provoquera donc des pertes pour les producteurs qui se posent des questions sur leur avenir.