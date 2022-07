Guerre en Ukraine : l'Afrique, en manque de blé, craint une envolée des prix

Les navires en provenance de Russie ou d'Ukraine ont disparu des ports africains. Très nombreux avant la guerre, ils ne viennent plus ravitailler le continent en céréales. D'autres ont pris la relève, mais l'apport reste insuffisant. Le blé en provenance de Russie ou d'Ukraine est essentiel pour le continent. 15 pays achètent en temps normal la majorité de leur blé dans ces deux pays. Le Bénin ou la Somalie dépendent même à 100% de ces importations. Face à cette nouvelle réalité, les habitants du Sénégal, comme ceux des autres pays du continent, craignent une envolée des prix.

Les meuniers et boulangers sont inquiets

À Dakar (Sénégal), près de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. "Si on augmente encore le prix du pain, ce sera très difficile pour nous qui vendons ces sandwiches, car nous avons déjà beaucoup de mal au quotidien. Toutes les marchandises sont déjà très chères", explique Fatoumata Faye, vendeuse de rue. Une tonne de blé coûte, jeudi 7 juillet, plus de 450 euros, soit deux fois plus qu'en 2021. C'est pour le moment l'État du Sénégal qui paye la différence, ce qui permet de geler le prix de la farine et du pain. Les meuniers sont néanmoins inquiets. "La question, c'est jusqu'à quand ? Est-ce qu'on ne risque pas d'être rattrapés par la réalité des prix ?", s'interroge Franck Bavard, directeur général des Grands Moulins de Dakar. Certains boulangers tentent de trouver des solutions. Amadou Gueye, président de la Fédération des boulangers du Sénégal, a ainsi modifié ses recettes, et utilise des produits d'origine sénégalaise.