Grandes surfaces : le coup de gueule d’une éleveuse contre le prix cassé d'une côte de bœuf

Anne-Cécile Suzanne est une éleveuse en colère depuis qu’elle a trouvé une publicité de l’enseigne Carrefour pour une côte de bœuf vendue à un peu plus de 9 euros le kilo. Pour être rémunéré correctement, un éleveur bovin doit vendre sa viande entre 16 et 17 euros le kilo en moyenne, selon elle. Pour exprimer sa colère, elle a lancé un appel sur les réseaux sociaux, repris par de nombreux agriculteurs. Cette offre exceptionnelle a sûrement attiré de nombreux consommateurs. Car habituellement, sur le site de l'enseigne, une telle pièce est trois fois plus chère (34,50 euros le kilo).

Une confusion sur le juste prix

Selon Carrefour, il s’agissait d’une opération de déstockage d’un stock de viande normalement destiné aux restaurateurs. Mais selon Olivier Dauvers, expert de la grande distribution, ce genre de message crée la confusion dans l’esprit des consommateurs sur le juste prix : "Quand le client achète une côte de bœuf à 9 euros aujourd’hui, ça sera plus difficile de lui faire acheter une côte de bœuf à 20 euros dans trois semaines".

