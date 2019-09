Glyphosate : quelle législation au niveau européen ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Le département du Val-de-Marne a pris un arrêté mardi 10 septembre pour bannir l'usage de produits à base de glyphosate. Mais qu'en est-il au niveau européen ? "Pas d'autre initiative isolée et locale comme dans le Val-de-Marne, mais un État européen a pris les devants et de manière assez radicale : c'est l'Autriche. Interdiction totale des produits à base de glyphosate, que ce soit pour les particuliers comme pour les agriculteurs, et ce au nom du principe de précaution. Ça a été voté par l'Assemblée nationale au mois de juillet dernier", développe Valéry Lerouge depuis Bruxelles (Belgique).

"Un autre État l'a promis pour 2023 : c'est l'Allemagne et puis cinq autres pays : la France, la Belgique, les Pays-Bas, la République Tchèque et l'Italie ont restreint l'utilisation. C'est-à-dire que les produits à base de glyphosate sont interdits pour les particuliers et dans les espaces publics", indique-t-il

Une harmonisation en 2022 ?

"Pour espérer une harmonisation au niveau européen, il faudra attendre 2022, date à laquelle il va falloir renouveler la licence du principe actif du glyphosate. C'est une décision à prendre à 27 États membres. Ça promet d'importantes tractations houleuses", conclut le journaliste.