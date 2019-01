Glyphosate : des personnalités passent le test

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Une équipe de l'émission "Envoyé Spécial" a demandé à plusieurs personnalités de leur envoyer un glyphotest. Humoristes, sportifs, comédiennes : une douzaine de personnes au rythme de vie différents. Pour cette expérience, ils ont suivi un protocole précis : les flacons d'urine sont passés dix minutes au bain-marie pour les stériliser. Ils sont ensuite envoyés dans un laboratoire spécialisé dans ce genre de tests, en Allemagne.

Tous les participants ont du glyphosate dans l'organisme

Trois semaines plus tard, "Envoyé Spécial" a reçu les résultats. "Comme je suis quelqu'un qui fait assez attention à ce qu'il mange et tout, j'étais persuadé d'être à zéro. Je suis d'une naïveté totale", s'étonne Lilan Thuram, qui a obtenu un score de 0,68. Que signifient ces résultats ? Il n'existe pas de norme de glyphosate dans les urines, et les études ne sont pas toutes d'accord sur le danger qu'il représente. Une chose est sûre : tous les participants à notre test en ont dans l'organisme.

Le JT

Les autres sujets du JT