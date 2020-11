Gironde : deux viticulteurs condamnés en appel après des épandages près de leur école dans la région de Blaye

Deux viticulteurs de Villeneuve (Gironde) ont été condamnés en appel à Bordeaux, indique France Bleu Gironde mercredi 18 novembre. Ils étaient accusés d’avoir procédé à des épandages à proximité d’une école dans la région de Blaye. Les enfants avaient été intoxiqués. Après un non-lieu en 2014 et une relaxe en première instance en 2019, la justice a décidé de les condamner mercredi. Elle estime qu'ils n'ont pas "mis en œuvre tous les moyens à leur disposition" pour éviter la dispersion des produits dans la cour de l'école de Villeneuve-de-Blaye.

5 000 euros d'amende avec sursis

L'affaire de ces châteaux remonte à 2014. Les 28 élèves et leur enseignante avaient ressenti des picotements aux yeux, des maux de gorge et certains avaient fait des malaises. L’institutrice avait du être hospitalisée. La Fédération de Gironde de la Sepanso, association de protection de l'environnement, avait porté plainte contre X pour intoxication, devant le parquet de Libourne.

Le château Castel La Rose avait utilisé les fongicides Eperon et Pepper. Le château Escalette, en bio, avait utilisé de la bouillie bordelaise, de l'Héliocuivre et de l'Héliosoufre S. Ils ont été condamné à 5 000 euros d'amende avec sursis. Ils devront aussi payer 3 000 euros de dommages et intérêts aux parties civiles, la Sépanso et Générations Pesticides. Au moins un des deux viticulteurs va se pourvoir en cassation.