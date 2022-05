Fruits et légumes : les prix sont de nouveau abordables

A. Peyrout, L. Brimboeuf, E. Do Nassimento Gonçalves, V. Poulain

Dans cette période d’inflation, le prix des fruits sera-t-il la bonne surprise de l’été ? Il ne devrait pas y avoir de pénurie et les prix sont à la baisse. Mais les producteurs restent prudents.

Sur les marchés, les fruits d’été ont investi les étals : fraises, cerises ou encore abricots. Le beau temps et la chaleur du printemps ont aidé à une belle récolte, en qualité comme en quantité. De quoi faire plaisir aux papilles et au porte-monnaie. "Les fraises, cette année, elles sont hyper abordables, on en fait une consommation énorme", indique cette maman interrogée sur le marché de Toucy (Yonne). Même réaction pour le prix des cerises. L’an dernier, elles étaient à près de 17 euros le kilo. Le gel avait ravagé les cultures, fait baisser les récoltes donc fait grimper les prix.



Un retour à la normale en 2022 ?

L'année 2022 semble pour l’instant marquer un retour à la normale, mais les producteurs restent prudents car la saison ne fait que commencer. "On a les yeux bien rivés sur la météo, c’est ce qui va définir le résultat de production de cette année", rapporte Hanan Jabafi, exploitante agricole. Les prix restent cependant trop élevés pour de nombreux consommateurs. Selon une étude, 69 % des Français se privent régulièrement de fruits et de légumes pour faire des économies.