Fruits et légumes : les pesticides utilisés bientôt obligatoires sur les étiquettes ?

Une nouvelle mention devrait apparaître sur les étiquettes des fruits et légumes frais. D'ici 2023, il pourrait être obligatoire d'afficher le nombre de pesticides utilisés. Cette question répond aux attentes de bon nombre de consommateurs. Pour les associations qui luttent contre l'utilisation des pesticides, cette mesure est une véritable avancée vers la transparence. Les agriculteurs se sentent ainsi pointés du doigt.

Nous avons rencontré Sylvain Dupont, un arboriculteur de la région lyonnaise qui utilise actuellement une vingtaine de traitements sur ses pommes. Selon lui, plus la production s'étale dans les temps, plus les risques sont grands. D'autant que les agriculteurs sont soumis a des réglementations commerciales quant à la forme et à la qualité nécessaire à la vente de leurs produits. Sur le podium des fruits analysés avec le plus de pesticides se trouvent le raisin, les clémentines et les cerises. Côtés légumes, le céleri branche, les herbes aromatiques et les endives sont les plus touchés. L'obligation d'étiquetage du nombre de pesticides devra désormais être validée par le Sénat.

