Agriculture : le gouvernement annonce un "plan d'urgence" de 270 millions d'euros pour la filière porcine

Le gouvernement va mettre en œuvre un "plan d'urgence" de 270 millions d'euros pour soutenir les trésoreries des éleveurs de porcs, a annoncé le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, lundi 31 janvier. Les professionnels sont aujourd'hui dans la tourmente, en raison de la flambée de leurs charges et des cours en berne.

"D'un côté vous avez des charges qui augmentent et, de l'autre côté, vous avez des cours qui baissent, qui sont profondément fragilisés. Cet effet ciseau, comme on l'appelle, conduit à avoir une situation absolument inquiétante pour beaucoup d'élevages porcins", a déclaré le ministre à l'issue d'une réunion avec les professionnels de la filière.

"On n'a plus de quoi régler nos factures"

Le "plan" de l'exécutif compte un premier volet qui doit être "versé dans les prochaines semaines" : une "aide d'urgence de 75 millions d'euros" pour les éleveurs à court de trésorerie. "Je pense aux jeunes agriculteurs qui parfois ont des endettements significatifs", a dit le ministre. Un second volet plus significatif, de 175 millions, devrait intervenir dans un second temps, une fois obtenu l'aval de l'Union européenne. L'objectif est que cette aide "puisse arriver dans les cours de ferme dès le courant du mois d'avril, au plus tard début mai". Enfin, les producteurs bénéficieront d'exonérations de charges à hauteur de 20 millions d'euros.

Les éleveurs se mobilisent depuis plusieurs semaines pour faire entendre leur voix, notamment en Bretagne, avec des opérations de blocage de centres commerciaux. "Aujourd’hui, quand on vend un cochon, il nous est payé 125 euros, 125 euros, c’est ce qu’il a consommé en aliment", déclarait à France 3 Bretagne Jérémy Labbé, président des Jeunes agriculteurs des Côtes-d'Armor."On n’a plus de quoi se payer, plus de quoi régler nos factures, rembourser nos crédits. Un élevage moyen perd 20 000 euros par mois !"